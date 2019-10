Scandone, ecco la prima vittoria: 67-53 sulla Stella Azzurra I biancoverdi firmano il successo sui capitolini con Ondo Mengue protagonista

La Scandone Avellino conquista i primi due punti nel girone D di Serie B. Al PalaDelMauro, i ragazzi di coach Gianluca De Gennaro battono la Stella Azzurra Roma con il risultato di 67-53. Parziali di 20-7, 13-15, 10-21, 24-10 in un'altalena motivata anche dalla costruzione rapida del gruppo irpino, che ha inserito in extremis Andrea Locci e Lorenzo Cherubini. Bruno Ondo Mengue è il miglior realizzatore del match con 18 punti, decisivi per il successo biancoverde. In doppia cifra, anche Domenico Marzaioli (14) e Andrea Bianco (12). Alla Stella Azzurra non bastano i 17 punti di Visintin, i 15 di Adeola e i 10 di Kekovic.

