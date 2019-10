FOTO | De Gennaro: "Un onore aiutare la Scandone" Il coach parla dopo la prima vittoria: "Non mi aspettavo di trovare mille spettatori sugli spalti"

La Scandone batte la Stella Azzurra Roma e firma il primo successo stagionale. Vittoria contro i giovani capitolini con il finale di 67-53 e, in sala stampa, ecco tutta la felicità di coach Gianluca De Gennaro: "Sono emozionatissimo per questo esordio casalingo. - ha affermato il tecnico avellinese, head coach della squadra irpina dopo aver ricoperto il ruolo di assistant di tutti i primi allenatori della Scandone in massima serie - I ringraziamenti per il pubblico sono doverosi, perché vedere un palazzetto con circa mille persone in serie B è una cosa che non mi aspettavo. Da avellinese mi auguro che, con l’impegno dei ragazzi e con sempre più vittorie, il pubblico possa aumentare ulteriormente. Per me è un onore poter aiutare la Scandone, la categoria non conta, l’importante è essere riusciti a salvarla”. Settimo posto effettivo in classifica per la Scandone nel gruppone delle squadre con una vittoria e una sconfitta dopo i primi ottanta minuti di regular season. Domenica, alle 18, la Scandone sarà di scena a Palestrina contro la Citysightseeing, reduce dalla prima vittoria, ottenuta a Formia.