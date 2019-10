Scandone, lodi entro il 24. Novità sulla gestione stagionale Scadenza per i pagamenti delle vertenze. Prospettiva di un mini-consorzio per il 2019/2020

Domenica la sfida in trasferta contro Palestrina, mercoledì il turno infrasettimanale con la gara contro la Virtus Arechi Salerno al PalaDelMauro, domenica 19 il match sul parquet di Ruvo di Puglia. Ecco il mini-ciclo che la Scandone di coach Gianluca De Gennaro dovrà fronteggiare. Il tecnico avellinese non può affidarsi al mercato, non può inserire un altro tassello ad un roster costruito in extremis, reduce dai primi due punti in campionato, e che può centrare la salvezza.

I movimenti in entrata sono bloccati dai lodi. La DoubleB Management dell'agente Luigi Bergamaschi e gli ex tesserati biancoverdi, Stefano Spizzichini, Ariel Filloy, Francesco Cavaliere, Massimo Maffezzoli e Domenica Papa hanno ottenuto risposta positiva dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Una situazione da monitorare perché c'è una scadenza per il pagamento. La Scandone dovrà risolvere la questione entro il giorno 24, altrimenti c'è la messa in mora della società da parte della FIP con il consiglio federale.

Come spiegato in più occasioni, il sindaco Gianluca Festa e l'amministratore unico della Scandone, Gerardo Santoli, lasceranno alla Sidigas, come da accordo tra le parti, l'onere del pagamento delle passività contratte fino al 26 settembre scorso, ma dall'azienda di Gianandrea De Cesare non filtra nulla per il momento. Silenzio è stato in estate e silenzio si conferma nelle dinamiche della Sidigas, chiamata a fronteggiare con il suo ad, Dario Scalella, il ripristino del sequestro di 89 milioni di euro.

La fiducia del primo cittadino e dell'imprenditore è stata rinnovata sull'operazione. Forti di quanto determinato il 26 settembre, ci sono novità importanti per la gestione stagionale, anche se legata a doppio filo alle pendenze del passato. Lo sponsor tecnico è il marchio Givova e, all'orizzonte, sembrano esserci la composizione di un piccolo "pool", con una sponsorizzazione principale in grado di sostenere l'attività sportiva per il 2019/2020 che, dal punto di vista tecnico, può garantire la salvezza in B alla Scandone. Una navigazione a vista, provando a garantire continuità su una situazione complicata per tanti aspetti in cui non manca lo spirito di sacrificio da parte della nuova gestione.

Serie B - Terza Giornata (Designazione arbitrale)

Citysightseeing Palestrina - Scandone Avellino

Arbitri: Marco Vittori di Castorano (AP), Daniele Guercio di Ancona.