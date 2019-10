PalaDelMauro, Festa: "Assegnato in base alle richieste" Il sindaco di Avellino: "Se ci fossero altre richieste l'amministrazione provvederà ad assegnarlo"

"Il PalaDelMauro è stato dato in assegnazione come le normali strutture comunali, per ora, alle due società che ne hanno fatto richiesta, la Scandone e il Basket Club Irpinia. È evidente che se ci fossero altre richieste l'amministrazione provvederà ad assegnare gli spazi inutilizzati". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, da Palazzo di Città. Diversi gli argomenti trattati dal primo cittadino che ha anche parlato del fitto annuale per il palasport cittadino con una richiesta iniziale, da 270mila euro, che difficilmente troverà risposta tramite il bando di gara: "Sarà una valutazione che faremo insieme agli uffici. Credo che. oggettivamente, la cifra che è stata individuata sia un po' fuori mercato. - ha aggiunto Festa - Un po' troppo esosa: 270mila euro per un fitto annuale in concessione del palazzetto è una somma che non trova eguali in tutta Italia, anche da verifiche che ho effettuato. Quindi, se dovessimo decidere di riproporre un bando, evidentemente, dovrà essere fatta anche una attenta valutazione sul valore di un fitto annuale".