De Gennaro: "Lodi? Mi auguro che arrivi uno sforzo da Sidigas" Il coach della Scandone ha presentato la trasferta di domenica, la gara contro Palestrina

"Domenica affronteremo Palestrina, un top team del campionato, squadra allenata da Ciccio Ponticiello, uno dei tecnici migliori della Serie B". Così, in conferenza stampa, il coach della Scandone Avellino, Gianluca De Gennaro, che ha presentato la prossima sfida dei lupi, la trasferta di Palestrina. "Ha 7 senior e potrà giocarsi buone carte per il balzo di categoria. Ha quintetto e panchina di qualità. Tra attacco e difesa sono ben definiti. Nella loro metà campo, sono aggressivi al punto giusto sia nella difesa a uomo che a zona. Da parte nostra, sono curioso di capire la reazione del mio roster dopo queste prime due settimane di lavoro e alla prima di tre gare in pochi giorni".

Sui lodi che bloccano il mercato: "Chiaramente ne abbiamo parlato con il dottor Santoli e con la nuova gestione. Su quanto avvenuto in passato, abbiamo ottenuto la parola da parte della casa madre sui pagamenti dei lodi sia quelli esecutivi e di quelli che diventeranno esecutivi. Non possiamo inserire un altro giocatore e non possiamo definire il settore giovanile e la macchina organizzativa. Spero che la casa madre possa fare uno sforzo per risolvere in tempi brevi legati ai lodi".

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale.