Basket, la FIP tutelerà i risultati sportivi conseguiti Promozioni e retrocessioni: garantire un percorso valido nel rispetto di alcuni paletti fissi

È alquanto complicato pianificare una tabella di marcia nei recuperi delle tante sfide, che erano previste nel mese di marzo e, chissà, anche di aprile. La speranza è di ottenere quanto prima numeri confortanti nell'emergenza coronavirus e sarà poi la medicina sportiva a sostenere le varie Federazioni nella programmazione di un finale di stagione consono, chiamato a rispettare alcuni paletti che comunque resteranno fissi nel calendario internazionale e per gli aspetti economici del sistema.

La pallacanestro italiana punta alla conferma delle promozioni e retrocessioni e a difendere i risultati sportivi fin qui conseguiti dalle squadre. Il concetto, espresso in più occasioni dalla FIP, è molto chiaro. Sarà tutelato il vantaggio accumulato dai team dominanti nelle varie categorie, non ci saranno posizioni di recupero improvvise per chi, fin qui, sfortunatamente non è riuscito a ottenere quanto voleva sui parquet, ma avrà comunque modo di rifarsi nel periodo conclusivo di un'annata sportiva che sarà portata a termine.

L'ottica è quella di ripartire dalle classifiche dell'ultimo turno prima dello stop. Nella LNP, per la Serie A2 e la Serie B, è il volere dei vari roster. In Serie A, il neo-presidente, Umberto Gandini, è sulla stessa lunghezza d'onda: si lavora per completare il campionato di massima serie.