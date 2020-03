Scandone, quella voglia di parquet per allontanare un incubo De Gennaro e i suoi ragazzi provano a restare allenati con esercizi da casa

Anche la Scandone attende la fine dell'incubo coronavirus e intanto si interroga su quale sarà la conclusione di questo tormentato campionato, il primo dopo la doppia auto-retrocessione in serie B. I giocatori sono tornati tutti a casa dalle loro famiglie, come è giusto che sia. Manca a tutti il parquet e attraverso i video inviati dallo staff tecnico i cestisti biancoverdi provano, anche a domicilio, a mantenersi in forma per non essere impreparati alla ripresa. Intanto sono barricati in casa per rispettare le prescrizioni del Governo. Lo sport, e anche il basket, saranno determinanti per la ripresa del paese ma in questo momento la salute e la sicurezza di un intero popolo restano la priorità. Anche dal coach Gianluca De Gennaro arriva il rinnovato appello a restare a casa, con la consapevolezza che uniti ma distanti si potrà vincere questa battaglia. Poi verrà il risultato del campo e di un'altra partita, quella della sopravvivenza societaria della Scandone, ancora tutta da scrivere.