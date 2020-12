De Gennaro: "Ottima Scandone. Inizia un nuovo campionato" Avellino azzera la penalizzazione. Il coach: "Bravo Sousa in attacco, ma anche in difesa"

La Scandone piazza il tris, il 3 su 3 in campionato battendo la Virtus Pozzuoli (73-70) e in sala stampa coach Gianluca De Gennaro rimarca la prova di squadra dei suoi ragazzi: "Sono molto contento perché abbiamo centrato il primo obiettivo, ovvero azzerare la penalizzazione.- ha spiegato il coache della Scandone - Ci siamo riusciti e ringrazio i ragazzi perché anche stasera hanno dimostrato di non mollare mai e di crederci fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo giocato una buona pallacanestro, fluida, ma abbiamo sbagliato tiri aperti e dobbiamo migliorare in settimana per limitare questo aspetto. Nel secondo tempo mi aspettavo una reazione difensiva da parte di Pozzuoli. Abbiamo mosso abbastanza bene la palla. È venuta fuori l'esperienza di Brunetti, non al top per il problema alla schiena. C'è da sottolineare la prova di Dimitri (Sousa, ndr) in attacco, ma anche in difesa. La partita era stata preparata per limitare Balic e Savoldelli e i ragazzi hanno seguito il piano. Savoldelli è stato fermato a 3. Sono veramente molto contento. Ora inizia davvero un nuovo campionato e ci godiamo il 3 su 3. Da martedì pensiamo a Rieti e domenica prossima è in programma una partita in cui dobbiamo far rivedere il nostro valore".