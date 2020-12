Scandone, la gara contro Rieti si giocherà a Valmontone Anche la gara Formia-Rieti, sospesa al 15', sarà recuperata nello stesso palasport

Resta aperta la possibilità di disputare le gare casalinghe al PalaSojourner, ma la sfida in programma domenica (palla a due alle 18) tra la Real Sebastiani Rieti e la Scandone Avellino sarà disputata al Palasport di Valmontone, sul parquet che ha già ospitato nella passata stagione la sfida tra gli irpini e il club che ha trasferito il titolo sportivo a Rieti nel giugno scorso. Il club laziale ha anche comunicato che il match tra il Meta Formia e la Real Sebastiani, sospeso al 15' per l'impraticabilità del campo da gioco del Palazzetto dello Sport di Scauri Minturno, sarà recuperato sempre al Palasport di Valmontone. La gara è in programma mercoledì 30 dicembre alle ore 18.

Serie B - Girone D1

Quarta Giornata

BPC Virtus Cassino - Meta Formia (19/12)

Virtus Pozzuoli - Luiss Roma (19/12)

Real Sebastiani Rieti - Scandone Avellino (20/12)

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno (20/12)

Seconda Giornata

Meta Formia - Real Sebastiani Rieti (30/12, a Valmontone)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948