Basket, ecco Paci: altro big nel girone della Scandone L'ex Caserta firma con la Real Sebastiani Rieti, già capolista e che punta alla promozione in A2

La Real Sebastiani Rieti, già prima nel girone D1 di Serie B, a cui partecipa la Scandone Avellino, ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Paci, rinnovando l'obiettivo promozione. Contratto biennale (scadenza giugno 2022) per il centro ex Juvecaserta, che giocherà con la maglia numero 15. "Non è stato difficile dire di sì alla Real Sebastiani Rieti, perché qui ci sono tutti i presupposti per dare vita ad un progetto a media-lunga scadenza. - ha spiegato il lungo ai canali social del club laziale - Arrivo in una squadra già struttura e ben assortita, dove il mio arrivo non è altro che il completamento di un roster che punta senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Inutile nasconderci, inutile fare finta di niente: quello è il nostro obiettivo dichiarato, per il quale dovremo affrontare ogni partita con la concentrazione giusta, consapevoli del fatto che chiunque ci sfiderà, lo farà col coltello ben serrato tra i denti. La pressione? Non mi spaventa ed è giusto che ci sia: se volevamo giocare senza pressione potevamo farlo in qualsiasi altro tipo di società il cui obiettivo stagionale è semplicemente quello di vivacchiare. Noi invece, vogliamo vincere".