Avellino, a Pozzuoli per un rilancio d'obbligo La Federbasket ha pubblicato i protocolli sanitari per i campionati minori maschili e femminili

La gara di sabato con la Virtus Pozzuoli si presenta come un dentro o fuori per la Scandone Avellino. Il club irpino ha ritrovato il PalaDelMauro a inizio settimana dopo il weekend di sosta forzata e l'indisponibilità del PalaDelMauro, teatro dei campionati assoluti maschili e femminili di pugilato. Dalla Palestra Comunale dello stadio "Partenio-Lombardi" con un lavoro prettamente fisico al rientro sui legni di casa per sviluppare la ripartenza tecnica, d'obbligo dopo gli ultimi tre ko. Con una gara in meno, che sarà recuperata a fine mese con la Luiss Roma, Avellino raggiungerà il PalaErrico per affrontare un team dal medesimo obiettivo. La Virtus Pozzuoli è chiamata al riscatto dopo cinque sconfitte di fila. Lupi per agganciare una squadra in classifica e condividere l'ultimo posto del girone, ma con un'altra squadra. Puteolani, invece, vogliosi di scacciare via la crisi di risultati tenendo distante, anzi allungando sul fanalino di coda: ecco come si presenta la sfida di Pozzuoli.

Protocolli covid per i campionati minori - La FIP comunica che, nella sezione protocolli sanitari, sono online i Protocolli relativi a: Campionati FIP di Serie B Femminile, Serie C Gold, Serie C Silver Maschili; Campionati FIP di Serie C Femminile, Serie D e Campionati a libera partecipazione Maschili; Campionati Giovanili di Pallacanestro di preminente interesse Nazionale. Clicca qui per i documenti FIP.