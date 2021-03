De Gennaro: "Spiace perdere così, ma ci sono altre 7 finali" Il commento del coach biancoverde dopo il ko con Catanzaro

"Purtroppo dispiace perdere così. C'abbiamo provato mettendo un bel po' di energia". Così Gianluca De Gennaro ha analizzato il ko della sua Scandone contro la Mastria Catanzaro: "Abbiamo giocato bene nei primi due quarti. Nel terzo quarto c'è stato un piccolo calo, ma abbiamo avuto la forza di reagire e di andare anche sul +2. A quel punto, Cucco ha fatto due tiri da dieci metri. C'hanno stroncato le gambe. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Abbiamo forzato in attacco per recuperare, ma abbiamo sbagliato tanti tiri piazzati. È una costante della stagione come i rimbalzi. Dobbiamo fare tagliafuori, andare con aggressività a rimbalzo. L'attacco alla zona è andata bene, ma quando la palla esce fuori manca la tranquillità e sbagliamo tiri aperti. Dispiace per questa sconfitta, ma dobbiamo continuare a crederci. Ne mancano altre 7. Saranno 7 finali e non conta l'avversario di turno. Dobbiamo andare oltre le assenze e pensare alla prossima gara".