Robustelli: "Nardò costruita per vincere, ma siamo pronti" Domenica la sfida tra le mura amiche: "Punti pesanti nella rincorsa playout"

La Scandone Avellino è al lavoro per la sfida casalinga contro la Frata Nardò dopo aver saltato il turno infrasettimanale a causa del rinvio del match contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, che sarà recuperato il 9 maggio: "Domenica affronteremo l'Andrea Pasca Nardò, una formazione che vive sicuramente un momento di forma molto importante. - ha affermato il coach della Scandone, Rodolfo Robustelli - Viene da undici vittorie consecutive. È una squadra costruita sicuramente per vincere, che ha giocatori di livello come Dip, Burini e Petrucci. Giocatori dall'alto impatto offensivo e con taglia fisica. Vogliamo dare continuità alle nostre ultime prestazioni cercando di esprimere la nostra pallacanestro. Sappiamo che non sarà una gara facile. Proveremo a non guardare il divario in classifica e a offrire una prestazione solida. Sono sicuro che i ragazzi ci metteranno tutto l'impegno per riuscire a conquistare in casa due punti che sono importantissimi per questa rincorsa playout che ci vede protagonisti".