Scandone, ecco la formula dei playout e le avversarie Serie al meglio delle cinque gare: le sconfitte del primo turno avranno l'ulteriore chance

La Scandone Avellino recupererà il match con la Talos Ruvo di Puglia nella giornata di domenica al PalaDelMauro. La squadra irpina è già sicura della partecipazione ai playout. La Mastria Sport Academy Catanzaro è retrocessa direttamente con 8 punti. Per quanto prodotto sul parquet, Avellino avrebbe ottenuto la salvezza diretta senza passare per gli spareggi, ma i 6 punti di penalizzazione costringono i lupi ai playout. L'avversaria sarà determinata proprio con l'esito del recupero con i pugliesi.

Classifica - Zona Playout

12) Pallacanestro Viola Reggio Calabria 14

13) Virtus Pozzuoli 14

14) EPC Action Now Monopoli 12

15) Scandone Avellino 10 (una gara in meno)

16) Mastria Sport Academy Catanzaro 8 (retrocessa in Serie C)

La formula dei playout

"Le squadre classificate dal dodicesimo al quindicesimo posto di ogni girone accedono ai playout, strutturati su due turni all'interno di ogni girone. - si legge nel comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro - I turni si giocano al meglio delle 5 partite con sequenza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le vincenti del primo turno mantengono il diritto di partecipazione alle Serie B 2021-2022. Le perdenti accedono al secondo turno: le vincenti restano in B, le perdenti retrocedono in C Regionale. Le retrocesse in Serie C saranno in tutto 8, tra stagione regolare e verdetto dei playout.

Playout - Griglia

Playout turno 1- 12^-15^

Playout turno 1 - 13^-14^

Playout - Date

Primo turno - 16, 18, 21, 23, 26 maggio

Secondo turno - 30 maggio, 1, 4, 6, 9 giugno