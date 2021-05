Verso Ruvo-Avellino, tamponi negativi per la squadra pugliese Ultimo appuntamento di regular season per la Scandone prima dei playout

La Scandone Avellino dovrà lottare nei playout per strappare la conferma della partecipazione al campionato di Serie B e domani completerà il percorso nella stagione regolare. I lupi di coach Rodolfo Robustelli saranno ospiti della Talos Ruvo di Puglia, condizionata dal covid nella seconda fase e ora di recupero con diverse sfide per pareggiare il conto gare (22 tra minigirone D2 e la macrogirone D). Avellino definirà il cammino negli spareggi salvezza con l'ultimo atto della regular season. Nel frattempo, alla vigilia del match, la Talos ha comunicato l'esito dei test effettuati ai componenti dello staff tecnico e del roster: "La Tecnoswitch Talos Basket Ruvo comunica che il giro dei tamponi effettuato all'intero gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i suoi componenti. Nel dare comunicazione che tutti i nostri effettivi sono risultati negativi al tampone di controllo ASL, vogliamo ringraziare la dottoressa Simona Vangi per la professionalità e disponibilità mostrata nei nostri confronti".