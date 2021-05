Scandone ko a Ruvo. Ai playout sfida con Reggio Calabria Serie al meglio delle cinque gare per il primo spareggio salvezza, per la conferma in B

La Scandone Avellino ci prova, guida il match in avvio, risponde al rientro dei padroni di casa, ma paga nel finale con il 23-14 che regala la vittoria alla Talos Ruvo di Puglia. Finale di 75-70 per il recupero della sesta giornata del girone D di Serie B. Avellino ha completato la seconda fase con una sconfitta e chiude al penultimo posto. Nel primo playout, la Scandone affronterà la Viola Reggio Calabria, quintultima in classifica, in una serie al meglio delle cinque gare. In caso di vittoria, i lupi saranno salvi. In caso contrario, Avellino sfiderà la perdente dell'altro playout, Pozzuoli-Monopoli, per definire la seconda retrocessa del girone in Serie C.

Serie B - Seconda Fase

Girone D - Sesta Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Scandone Avellino 75-70

Parziali: 12-20, 25-16, 15-20, 23-14

Ruvo di Puglia: Cantagalli 28 (2/4, 6/14), Markovic 19 (4/8, 1/5), Ciribeni 11 (3/5, 1/3), De Leone 7 (1/2, 1/2), Misolic 4 (2/2, 0/0), Di Salvia 3 (0/0, 1/2), Biordi 2 (1/3, 0/0), Kekovic 1 (0/2, 0/1), Buffo (0/1, 0/0), Razic, Paulinus, Ippedico.

Avellino: Marra 15 (4/8, 2/6), Sousa 12 (3/9, 1/3), Monina 11 (4/4, 0/0), Riccio 10 (5/7, 0/4), Costa 9 (3/8, 1/2), Ani 6 (2/4, 0/2), Mraovic 5 (1/1, 1/2), Trapani 2 (1/1, 0/2), Mazzarese (0/0, 0/2), Scianguetta.