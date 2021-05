Scandone, obiettivo salvezza: da domenica via al playout La serie si aprirà a Reggio Calabria, dove si terrà anche la seconda sfida

La Scandone Avellino è al lavoro per la prima gara dei playout, in programma domenica al PalaCalafiore di Reggio Calabria. I lupi saranno protagonisti del primo spareggio salvezza, che si giocherà al meglio delle cinque gare. In caso di vittoria, i lupi otterranno la conferma in Serie B senza passare per il secondo playout, quello tra le sconfitte del primo turno (eventualmente contro la Virtus Pozzuoli o l'EPC Action Now Monopoli). La serie si aprirà a Reggio Calabria, dove si terrà anche la seconda sfida. La terza gara è in programma ad Avellino, che ospiterebbe l'eventuale quarto match con la "bella" in programma al PalaCalafiore, dove è iniziato il percorso biancoverde con la guida di Rodolfo Robustelli da head coach, utile per evitare la retrocessione diretta e lottare negli spareggi per la salvezza in terza serie.

Serie B - Playout

Primo Turno

Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino

Gara 1 domenica 16 a Reggio Calabria

Gara 2 martedì 18 a Reggio Calabria

Gara 3 venerdì 21 ad Avellino

Ev. Gara 4 domenica 23 ad Avellino

Ev. Gara 5 mercoledì 25 a Reggio Calabria