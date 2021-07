Basket: Avellino, un nuovo club in Serie B e non sarà legato alla Scandone Dopo due anni si concretizza quanto già immaginato, per due estati, dagli ex storici

La pallacanestro irpina ha perso la Serie B, dopo aver salutato la Serie A senza retrocedere sul campo nel 2019, con la Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948, ma disputerà la terza serie nazionale con un nuovo club. L'A.S. Del.Fes. Avellino, la società sportiva dilettantistica di pallacanestro, fondata nel 2001 dall'ex cestista, Roberto De Luca, e dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ha svolto attività giovanile e di minibasket, partecipando ai campionati maschili regionali di Promozione e Prima Divisione, ha raggiunto l'accordo con la Fortitudo Roma, realtà capitolina reduce dal successo in Serie C Gold e dal balzo in Serie B. La Del.Fes. definirà l'acquisizione del titolo sportivo del sodalizio di via Flaminia con il direttore generale delle ultime due stagioni della Scandone, Gennaro Canonico, entro martedì e sarà la Federazione Italiana Pallacanestro, nel consiglio federale di fine mese, a determinare l'ok conclusivo, che appare scontato.

Avellino avrà una squadra di Serie B anche nella stagione 2021/2022, ma non sarà rappresentata dalla Scandone, il cui futuro è appeso a un filo dal maggio 2019 e che è sempre più destinata alla mancata iscrizione, schiacciata dagli aspetti tecnici e legali, che hanno condizionato l'attività sportiva negli ultimi 26 mesi. Il capoluogo presenterà un club in Serie B con l'acquisto del titolo sportivo, auspicato due anni fa, ma con altre modalità e ambizioni (anche di Serie A2) dallo storico presidente della Scandone, Ciro Melillo e, con un altro progetto, poi legato esclusivamente al settore giovanile, della Pallacanestro Avellino, guidata da Menotti Sanfilippo. Ovviamente, è attesa per la denominazione o sulla conferma del nome. Nei mesi scorsi, Canonico ha fondato la "Forza e Coraggio" a richiamare la prima denominazione della Scandone, fusa nei primi anni di vita alla Libertas Avellino e al CSI-Cestistica Irpina, ma il neonato club non ha attività federale obbligatoria. Avellino vivrà la Serie B con la Del.Fes, la Serie C Gold con il Basket Club Irpinia e gli altri campionati regionali con tutte le altre realtà cesistiche del capoluogo e della provincia.