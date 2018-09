Gsa Pallavolo Ariano, parte la stagione sportiva E’ fissato per il 24 settembre l’avvio dei corsi

E’ fissato per il 24 settembre l’avvio dei corsi di pallavolo, appuntamento al Palasport alle ore 16.00 per i ragazzi dai 6 ai 18 anni per segnare l’inizio del 43°anno di attività del sodalizio biancorosso arianese.

Gli interessati potranno procedere alle iscrizioni il lunedi e il mercoledi dalle 17 alle 19 presso il Palazzetto dello Sport.

