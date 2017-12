1° trofeo bocce "Amatoriale dei Volontari": i vincitori LE FOTO |Si è concluso il trofeo di bocce natalizio

Si è concluso questo pomeriggio al Rione Libertà di Benevento il 1° trofeo di bocce natalizio a coppie “Amatoriale dei Volontari”, organizzato nei campetti di bocce della Spina verde al quartiere San Modesto. Un evento organizzato dai giovani e meno giovani del rione.

Ad aggiudicarsi la vittoria del Torneo sono stati Sergio Masone e Savino Sessa che hanno avuto la meglio sugli sfidanti, Gianluca Cardillo ed Angelo Ferrara che si sono qualificati al secondo posto.

Al terzo e quarto posto ex aequo Angelo Fallarino con Michael Cardillo ed Errico Furno con Giovanni Zollo. Le gare hanno visto la partecipazione come direttore di gara di Antonio Arcobelli. Al termine della competizione amatoriale la premiazione e il brindisi per gli auguri di Natale.