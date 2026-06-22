Solennità della Madonna delle Grazie: il programma religioso La festa sarà caratterizzata dal ricordo dell’ottavo Centenario della morte di San Francesco

Inizia oggi, lunedì 22 giugno, il solenne novenario in preparazione alla Solennità della Madonna delle Grazie, Protettrice di Benevento e Principale celeste Patrona del Sannio.

La festa quest’anno sarà caratterizzata dal ricordo dell’ottavo Centenario della morte di San Francesco di Assisi: la Basilica è infatti per questa ricorrenza “chiesa giubilare”.

Parteciperanno per tale ragione al Novenario, oltre alle zone pastorali dell’Arcidiocesi di Benevento, alcune Fraternità francescane di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con i propri responsabili.

Il programma del novenario prevede alle ore 18.00 l’accoglienza dei pellegrini, alle 18.20 la recita del Santo Rosario meditato e alle 19.00 la solenne concelebrazione eucaristica.

Il novenario in onore della Madonna delle Grazie sarà arricchito da alcune iniziative.

Ogni sera, alle ore 22.00, ci sarà la “Serenata a Maria”: un breve momento di preghiera e riflessione.

Martedì 23 giugno, alle ore 21.00, è in programma la catechesi del teologo Don Luigi Maria Epicoco, sul tema “Maria, Icona della Grazia”.

Venerdì 26 giugno è dedicata agli “operatori sanitari”: alle Santa Messa delle ore 19.00 saranno presenti rappresentanti del mondo ospedaliero, in ricordo dell’inizio della conversione di San Francesco, caratterizzato dalla cura verso i lebbrosi e la condivisione con i poveri.

Sabato 27 giugno, invece, è la “giornata della luce”, in memoria di tutti i devoti defunti della Madonna.

La vigilia della Festa (1 luglio), infine, è dedicata ai “benefattori della Basilica”.

Come sempre, ricco il programma del giorno della Solennità della Madonna delle Grazie.

Dopo la supplica e la veglia notturna delle ore 23.00 dell’1 luglio, giovedì 2 luglio la prima celebrazione è prevista alle ore 6.00 del mattino.

Alle ore 10.00 presiederà l’eucarestia per la prima volta in Basilica l’Arcivescovo di Benevento S. E. Mons. Michele Autuoro, con il tradizionale rito dell’offerta del cero votivo da parte del Sindaco della città, Clemente Mastella.

Il giorno venerdì 3 luglio è dedicato alla Festa della Famiglia francescana del Sannio e dell’Irpinia, con la celebrazione delle ore 11.00 presieduta dal Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi, insieme all’Ordine francescano secolare e alla Gioventù francescana. Alle ore 17.00 ci sarà l’affidamento dei bambini alla Madonna.