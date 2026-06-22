A Benevento: confronto nazionale sul futuro del mezzogiorno PNRR, infrastrutture e Mediterraneo: istituzioni, economisti e imprese a confronto

Come trasformare le risorse del PNRR in sviluppo stabile e duraturo? In che modo il nuovo collegamento ferroviario Napoli-Lecce può diventare un motore di crescita e competitività per le infrastrutture del Mezzogiorno? Quale ruolo può giocare il Sud Italia nel nuovo scenario economico del Mediterraneo? E come possono città medie e aree interne diventare protagoniste di una nuova stagione di sviluppo?

Sono questi i temi al centro di “Mezzogiorno al centro: PNRR, infrastrutture e nuove prospettive economiche del Mediterraneo”, l’appuntamento in programma venerdì 26 giugno 2026 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Giustino Fortunato (Via Raffaele Delcogliano 12) a Benevento.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’economia e delle imprese per un confronto sulle strategie necessarie a trasformare gli investimenti pubblici in crescita concreta e duratura. Un appuntamento di respiro nazionale dedicato ai principali nodi dello sviluppo del Mezzogiorno.

L’evento è promosso su iniziativa dell’imprenditore Pasquale Lampugnale, tra i coordinatori del Comitato Tecnico Scientifico dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole Minori, in collaborazione con l’Università degli Studi Giustino Fortunato.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, ad aprire i lavori sarà il rettore dell’Università Giustino Fortunato, Giuseppe Acocella. Seguirà la relazione del presidente Pasquale Lampugnale. L’incontro proseguirà con un confronto su tre domande strategiche per capire come trasformare gli investimenti di oggi nello sviluppo di domani, con le relazioni di Gianfranco Viesti, Professore Ordinario di Economia Applicata presso Università Aldo Moro di Bari, e Carmelo Petraglia, Professore di Economia Politica presso l’Università degli Studi della Basilicata e Consigliere scientifico Svimez. Ne discutono Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai e Special Advisor di Confindustria per l’Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitività, Giuseppe Romano, Capo Dipartimento per il Sud, Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania, Cinzia Genovino, Professoressa associata di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi Giustino Fortunato. Intervengono Francesco Boccia, Capogruppo del Partito Democratico al Senato, e Michele Gubitosa, vice Presidente del Movimento 5 stelle. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Al centro del dibattito: strategia di investimenti nel Mezzogiorno dopo il PNRR, l’impatto economico e territoriale della nuova linea ferroviaria Napoli-Bari, le nuove opportunità legate alla centralità del Mediterraneo e il ruolo delle città medie nella costruzione di un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile.