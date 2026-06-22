Alte temperature: Asia modifica accesso ecocentro Dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20

Al fine di limitare il disagio lavorativo causato dalle persistenti ondate di calore e in ottemperanza all’ordinanza della Regione Campania, l’Asia ha modificato gli orari di accesso al pubblico dell’ecocentro comunale situato in contrada Margiacca e modificato gli orari della raccolta pomeridiana dei rifiuti.

Dunque, a partire da mercoledì 24 giugno e fino al 31 agosto, l’ecocentro sarà aperto al pubblico (dal lunedì al sabato) la mattina dalle ore 8 alle 11 e il pomeriggio dalle ore 17 alle 20. Mentre il servizio di raccolta rifiuti pomeridiano sarà posticipato di un’ora e mezza. Non cambiano gli orari di esposizione per gli utenti.