Vigilia amara a Frasso: dai rubinetti esce cloro Lamentele via social: costretti a buttar via piatti per il cenone. Il sindaco: "Problema risolto"

Vigilia amara per gli abitanti di Frasso Telesino, che si sono trovati a fare i conti con un problema nell'erogazione dell'acqua potabile. Dai rubinetti, infatti, in serata è iniziata a correre acqua più clorata del normale, con molti cittadini che, hanno lamentato via social, hanno dovuto buttar via pietanze e prodotti che sarebbero dovuti andare in tavola per il cenone e in generale non hanno potuto utilizzare l'acqua per la forte carica di cloro.

Il sindaco Giuseppe Di Cerbo ha spiegato l'accaduto ad Ottopagine: “A un certo punto della serata c'è stato un ammanco di acqua, con il cloratore che invece ha continuato a funzionare. Di conseguenza l'acqua era molto più clorata del solito e i cittadini hanno vissuto questo disagio per qualche ora. Ho contattato tempestivamente Ge.Se.Sa che ha risolto il problema nei tempi necessari, la popolazione si è allarmata ma oltre al disagio non c'è stato alcun problema. Sono cose che possono accadere, dispiace che sia accaduto proprio alla vigilia di Natale”.

