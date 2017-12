Rione Ferrovia invaso da cartacce e sporcizia: è protesta FOTO Cumuli di cartacce e plastica lasciati sui marciapiedi e che spesso finiscono nelle caditoie

“Agli operatori dell'Asia ho detto che non siamo nelle condizioni migliori. O fate qualcosa o sarò costretto a cambiare la formula dell'azienda che in città si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da pubblica diventerà privata. I cittadini si lamentano ed hanno ragione. Se qualcuno tira il freno a mano cambierò macchina e guidatori.”. Aveva tuonato solo qualche giorno fa il sindaco Clemente Mastella durante un incontro per gli auguri natalizi con i dipendenti dell'Asia. Una prospettiva poi ribadita anche durante il messaggio di auguri ai beneventani.

Un monito che evidentemente ancora non è stato recepito. Continuano infatti le proteste dei cittadini proprio a causa delle strade sporche e dei cumuli di spazzatura che evidentemente non vengono raccolti. Le ultime segnalazioni, che non fanno certo parte di situazioni eccezionali, arrivano dal popoloso rione Ferrovia. La strada e i marciapiedi, specialmente nel primo tratto di piazza Bissolati, appaiono infatti colmi di immondizia. A partire dalle cartacce e pezzi di imballaggi che sono astati accumulati tra i marciapiedi e la strada. Cumuli indecenti che ostruiscono anche le caditoie che invece dovrebbero essere sempre pulite in caso di acquazzoni improvvisi. Nulla di tutto ciò, come dimostrano anche le foto. Tra la spessa coltre di cartacce si notano maggiormente i volantini pubblicitari che vengono lasciati o nelle cassette dei palazzi o semplicemente sulle auto in strada e che inesorabilmente finiscono a terra. Volantini e cataloghi che, come si ricorderà, qualche anno fa erano finiti al centro di un'ordinanza dell'allora sindaco Fausto Pepe che ne aveva vietato l'installazione sui parabrezza delle auto. Ovviamente non si tratta solo di questo. Ma anche e soprattuto di immondizia che non viene raccolta. Lo spazzamento lungo le strade di Benevento è ormai ridotto al minimo ed i risultati certo non si fanno attendere.

Lungo le principali strade della città sono ancora oggi visibili i cartelli di divieto di sosta in determinati giorni ed ore della settimana per permettere il passaggio delle spazzatrici idrauliche senza essere intralciate o bloccate dalle auto in sosta. Un piano vecchio che è però finito nel dimenticatoio dopo che alcune spazzatrici furono messe fuori uso a causa di continui guasti. Oggi però la città, o meglio alcune zone di Benevento sono davvero sporche.

Ed è per questi motivi che i cittadini e anche i commercianti del Rione Ferrovia chiedono agli operatori dell'Asia un impegno maggiore nonostante le difficoltà per cercare di donare nuovo decoro alla zona centrale della città.

Al.Fa