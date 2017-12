Differenziata, telecamere contro i furbetti Presto un programma per eliminare le campane del vetro che si trasformano in ricettacoli abusivi

Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'amministrazione comunale corre ai ripari. A palazzo Mosti un vertice tra il sindaco Mastella, l’amministratore dell’Asia, Donato Madaro, che era accompagnato dal responsabile del servizio tecnico, Luigi Mazza, il comandante dei vigili urbani, Giovanni Fantasia e gli assessori Luigi De Nigris e Felicita Delcogliano è stato utile per mettere a punto strategie e direttive preordinate a migliorare il servizio di pulizia delle strade cittadine e in genere a garantire il decoro ambientale della città.

Al termine dell'incontro, ecco le decisioni assunte:

verrà riattivato il servizio di spazzamento meccanizzato lungo le strade principali, con la conseguente previsione dei divieti di sosta nelle ore e nei giorni che saranno pubblicizzati secondo un apposito calendario;

verrà imposto - con ordinanza sindacale - alle utenze non domestiche, segnatamente a quelle di natura commerciale del Centro storico, il divieto con relativa comminazione di sanzioni, di lasciare all’esterno dei locali, sulla pubblica via, nelle domeniche e negli altri giorni festivi, i bidoni carrellati, fino al loro ritiro da parte degli operatori dell’Asia;

al fine di individuare e sanzionare i responsabili del deposito incontrollato e abusivo di rifiuti, anche da parte di cittadini di altri comuni, e in genere al fine di prevenire e monitorare il fenomeno, verranno attivate telecamere mobili gestite dalla polizia municipale;

verrà istituita un’unità operativa mista (vigili urbani e operatori dell’Asia) di pronto intervento, con il compito di vigilare costantemente sul livello di pulizia della città e di intervenire in tempo reale anche a seguito di segnalazione dei cittadini;

in attesa di varare un apposito piano preordinato all’eliminazione delle campane per la raccolta del vetro, il sindaco invita vivamente i cittadini a non depositare all’esterno degli anzidetti contenitori bottiglie ed altri recipienti di vetro, rammentando che tale attività costituisce deposito illegale di rifiuti e in quanto tale, verrà adeguatamente sanzionata.