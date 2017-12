Cordoglio Ordine dei medici per la scomparsa del dottor Moleti Morto presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Benevento

Con profondo dolore il presidente, l'intero consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri e la Commissione Albo Odontoiatri di Benevento comunicano la scomparsa del dottore Giovanni Moleti, da tutti conosciuto come Gianfranco, presidente della Commissione Odontoiatri.

“Gianfranco - ricorda il presidente Giovanni Ianniello - è stato l’anima della Commissione Odontoiatrica. A tutti è noto il suo impegno continuo ed assoluto a favore della Professione Odontoiatrica, contro ogni forma di abusivismo, in difesa del diritto del cittadino ad una assistenza qualificata.

L’amore per la sua Professione - ha proseguito il Presidente Ianniello – ed il suo impegno nella vita ordinistica, per nulla scalfiti da una inesorabile malattia, lo hanno accompagnato fino agli ultimi istanti della sua vita terrena. Persone come Gianfranco Moleti devono essere di esempio e stimolo per le nuove generazioni, e sicuramente l’OMCeO di Benevento si adopererà per mantenere viva la sua memoria. A tutta la famiglia esprimiamo con affetto la nostra vicinanza e partecipazione".