Assunzioni all'Asia, Madaro chiarisce... L'intervento dell'amministratore unico dell'Azienda

Sulla querelle e sulle polemiche nate dopo la notizia dell'assunzione di personale a tempo determinato all'Asia di Benevento interviene l'amministratore unico dell'azienda, Donato Madaro che con una nota spiega che in merito agli avvisi di selezione “per la creazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di personale con mansioni di operaio per attività di igiene ambientale (raccolta rifiuti, spazzamento, tutela e decoro del territorio) ed attività accessorie e complementari”; e all'avviso di “selezione per la creazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di personale con mansioni di operaio monoraccoglitore con patente “C+CQC” per attività di igiene ambientale (raccolta rifiuti, spazzamento, tutela e decoro del territorio), si evidenzia – spiega Madaro - che gli stessi sono stati redatti in via prudenziale in riferimento alle recenti nuovissime disposizioni normative in materia ed in ragione di un’azione funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, peraltro anche a fronte di interpretazioni non ancora univoche delle medesime disposizioni”.