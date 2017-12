Convocata assemblea soci Associazione Olivicoltori Sanniti Il 12 gennaio 2018 alle ore 10 presso la sede dell'AOS di via delle Puglie

L'AOS (associazione olivicoltori sanniti), la Società cooperativa agricola arl con sede in via delle Puglie di Benevento con una nota a firma del presidente Raffaele Amore avvisa tutti i soci della convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 7,30 ed in seconda convocazione per il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 10 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) comunicazione del Presidente; 2) approvazione regolamento interno; 3) nuovo riconoscimento OP . Approvazione e determinazione atti conseguenziali; 4) varie ed eventuali.