Benevento - Chievo: mercato Santa Colomba chiude alle 11 L'ordinanza del Comune

Chiuderà prima, alle 11, il mercato settimanale di Santa Colomba sabato, in occasione della partita Benevento - Chievo.

Lo ha deciso il Comune: "Vista la necessità di consentire le operazioni di pulizia e bonifica dell’area retrostante lo stadio “Ciro Vigorito”, con apposita ordinanza sindacale è stato stabilito che sabato 30 dicembre le operazioni di vendita nel mercato settimanale di Santa Colomba avranno termine alle ore 11 in modo da lasciare liberi da merce, attrezzature e veicoli gli spazi assegnati ai venditori entro e non oltre le ore 12".