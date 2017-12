Errico: "Emergenza idrica no stop: Ato dia un segnale" Il primo cittadino di San Nicola Manfredi e il suo invito all'assemblea dei sindaci dell'Ato

‘’L’emergenza idrica in maniera ininterrotta, da ormai diverso tempo, colpisce il nostro territorio. Mi sembra evidente che, oltre I proclami, non si possa più rinviare una seria discussione in merito che metta, innanzitutto, gli interessi del servizio idrico, che vede quali attori principali in veste di fruitori, I cittadini dei nostri territori, al centro dell’attenzione. Troppo spesso, ci si dimentica come I disservizi provocati si riflettano sulla qualità della vita dei cittadini sanniti: l’interruzione idrica crea, purtroppo, molto disagi. È bene però, dare un segnale chiaro all’ assemblea dei sindaci convocata dall’Alto Calore per la giornata di domani.’’

Si apre così la nota stampa di Fernando Errico, Sindaco di San Nicola Manfredi e coordinatore provinciale di Forza Italia.

‘’Già in occasione delle scorse assemblee – prosegue Errico – avevo manifestato le mie perplessità rispetto ad una situazione che perdura da tempo. Ed è bene dirlo, non c’è stato alcun miglioramento del servizio reso all’utenza, anzi un vero peggioramento; per questo, il mio invito rivolto agli altri sindaci dell’assemblea, è quello di intraprendere un’azione chiara e concreta, non approvando il documento di Alto Calore.’’