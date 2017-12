San Silvestro, niente vetro in strada e barriere ai varchi Ordinanza del sindaco Mastella per la notte di Capodanno in Centro

Barriere per impedire ai veicoli, anche ai mezzi pesanti, di accedere all'area pedonale e divieto di somministrazione di bevante in bottiglie in vetro o lattine. Queste le due principali prescrizioni dettate dal sindaco Clemente Mastella che ha firmato l'ordinanza che regola il Capodanno beneventano che vedrà l'esibizione di Radio Company con la partecipazione di Arisa lungo il Corso Garibaldi, nel tratto che va della chiesa di Santa Sofia e fino a piazza IV Novembre.

Per l'occasione saranno chiuse al traffico Piazza Risorgimento e zone limitrofe, via Nicola da Monteforte, via 24 Maggio, via Perasso, viale dei Rettori fino all'incrocio con via Pertini, via Annunziata, viale degli Atlantici fino all'incrocio con via XXIV Maggio. L'ordinanza prevede dunque la segnalazione delle zone interdette al traffico e la “collocazione di adeguate barrire tali da ostacolare l'eventuale accesso di veicoli anche di notevole portata”.

Per quanto riguarda i commercianti del centro storico e di tutte le aree interessate dalla manifestazione di fine anno, l'ordinanza prevede il divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche e che le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso.