Auto distrutte, citofoni danneggiati: vandali scatenati Protestano i residenti di Via Garrucci: "Siamo il Bronx della città"

Atti di vandalismo nella notte sulle auto e sugli arredi urbani di Via Garrucci. E' quanto segnalano i residenti, già esasperati, della zona dopo l'ennesima notte folle nella strada a ridosso del fiume Sabato.

Specchietti e vetri rotti, un'altalena per bambini spezzata: solo gli ultimi episodi di una lista lunghissima.

Di qui la denuncia dei residenti: "Mancano i controlli di notte. Polizia e Carabinieri non vengono mai ad identificare queste bande di giovani che al calar delle tenebre imperversano nella zona, siamo il South Bronx della città. Mancano i controlli, dicono dal Comitato, si prediligono altre zone e questa, da sempre a rischio in quanta avulsa dalla restante parte del quartiere, diventa, specialmente di notte, terra di nessuno, una sorta di “borderline” nei riflessi dell’intera città, pur essendo all’interno della stessa. Scelte scellerate progettuali, come l’aver costruito uno spazio con giostrine, ora distrutte, completamente pavimentato in un luogo che d’estate è un deserto, d’inverno fa paura perché poco illuminato e alle spalle dell’unico palazzo li vicino dove esiste una parete senza finestre, incrementano la problematica perché queste bande sostano disturbando la quiete pubblica con schiamazzi oltre ogni sopportazione, ben oltre la mezzanotte, a volte anche fino alle due, le tre del mattino. Queste orde di ragazzi si spostano poi lungo il fiume, da Via Garrucci a Via Follerau, luogo isolato, con pochi palazzi esistenti, con i residenti che diventano prigionieri delle perverse fantasie o solo della noia di questi giovani. Per non parlare poi di palazzi lasciati in costruzione, senza misure di salvaguradia che sono diventati ricettacolo di immondizie e dimora di senzatetto e drogati. I residenti dicono basta a tutto ciò e chiedono maggiori controlli sia diurni che notturni".