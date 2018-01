Nasce Sifa, associazione per piccole e medie imprese funebri Domani alle 11 incontro alla Regione per discutere sull'attuazione delle nuove norme

Il comitato spontaneo delle imprese funebri della Campania lo aveva annunciato in occasione della “marcia” dei carri funebri da Benevento a Napoli ed oggi ha ufficializzato la decisione che le piccole e medie imprese funebri si riuniscono in associazione regionale denominata Sifa.

L'associazione si è costituita a Benevento e nelle prossime ore incontrerà i tecnici della Regione per discutere delle delibere della giunta regionale della Campania "che decretano di fatto la morte di circa 700 imprese del settore, lasciando in vita solo i 'grandi' e favorendo una sorta di monopolio", lo scorso 28 dicembre hanno dato vita alla marcia su Napoli dei carri inscenando anche il funerale del rito funebre. "Grazie alla nostra iniziativa e ai riflettori accesi dai mezzi di comunicazione locali e nazionali, cui va il nostro ringraziamento, - dice il portavoce della neonata associazione Giuseppe Carbone - nel giro di pochissimi giorni abbiamo ricevuto la richiesta di adesione di decine di imprese del settore da ogni angolo della Campania che hanno condiviso le ragioni della protesta". "In particolare - continua Carbone - è giunta la richiesta di adesione dell'associazione Anif, che annovera circa 30 imprese di Napoli, e di altre 20 imprese dalla provincia di Salerno". Resta intanto confermato l'incontro presso l'Ufficio di Presidenza della giunta regionale della Campania, convocato dal Capo di Gabinetto del Presidente De Luca per domani alle 11 a Palazzo Santa Lucia”.