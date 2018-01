Provincia, nuove deleghe per il vicepresidente Rubano Attuazione del Programma, Ordine e Sicurezza del territorio e Rapporti con le Istituzioni

Il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, ha attribuito oggi a Francesco Maria Rubano, vicepresidente della Provincia, le seguenti deleghe: Attuazione del Programma, Ordine e Sicurezza del territorio e Rapporti con le Istituzioni.

Ricci aveva già nominato vicepresidente della Provincia il consigliere Rubano, ha deciso di attribuirgli queste ulteriori deleghe per dare maggiore impulso alla “governance” dell’Ente. Infatti, come ha dichiarato il Presidente, “con l’approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per il 2018, si aprono nuove prospettive operative per le Province, in particolare per quanto riguarda la programmazione triennale economico-finanziaria, ma anche per gli assetti organizzativi di questi Enti, nonché per le attività di programmazione e di intervento sul territorio”. Ricci ha quindi aggiunto: “Avevo già detto, anche in Consiglio provinciale, che si è aperta una nuova stagione per le Province, è dunque è necessario un rinnovato vigore ed una più forte presenza sul territorio e tra le Istituzioni che il Vice Presidente Rubano potrà assicurare al meglio”.

Il vicepresidente Rubano, nell’accettare, davanti al Segretario Generale Nardone ed al Vice Segretario Libera Del Grosso, le deleghe e sottoscrivendo le dichiarazioni di compatibilità previste dall’ordinamento, ha così commentato l’avvenuta assegnazione di nuove funzioni: “Ringrazio il Presidente Ricci per questa ulteriore manifestazione di fiducia nei miei confronti. Sono ben consapevole del momento delicato attraversato dalle Istituzioni locali ed in particolare dalle Province, chiamate a svolgere un ruolo di grande responsabilità sul territorio con risorse umane e finanziarie quantitativamente carenti. Conto però di poter apportare un serio contributo avvalendomi in maniera particolare della struttura amministrativa, attentamente coordinata dal Direttore Franco Nardone, insieme a Claudio Ricci, per completare e rafforzare il programma di governo, garantendo una sinergia costante con le altre Istituzioni, ai diversi livelli, e prestando anche l’attenzione dovuta all’ordine ed alla sicurezza del territorio”.