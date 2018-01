Donne e tumore, al 'Rummo' i laboratori di bellezza Dal 2010 'La forza e il sorriso', un aiuto per curare l'aspetto femminile durante e dopo le cure

Aiutare le donne colpite da tumore a valorizzare il proprio aspetto durante e dopo le cure, offrendo loro idee e consigli pratici per meglio fronteggiare anche gli effetti secondari dei trattamenti (quali, ad esempio, il cambiamento della pelle). E' l'obiettivo dei laboratori di bellezza gratuiti “La Forza e il Sorriso” che con il nuovo anno sono ripartiti presso l’Unità operativa di Oncologia medica dell'ospedale Rummo” di Benevento.

L’iniziativa s’ispira all’esperienza internazionale di “Look Good Feel Better”, nata negli Stati Uniti nel 1989 e diffusasi progressivamente in 25 paesi nel mondo, permettendo ad oltre 1.5 milioni di donne di poter usufruire del servizio.

In Italia La forza e il sorriso Onlus è attiva dal 2006 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche, con il sostegno di diverse aziende cosmetiche e con l’adesione di molte strutture del territorio nazionale (Aziende Ospedaliere, Associazioni, Onlus).

Al Rummo il progetto, attivo dal 2010, si svolge una volta al mese, di lunedì, e dura circa due ore. Per ogni laboratorio è prevista la partecipazione di 5/7 donne, la presenza di una psicologa e di consulenti di trucco professioniste che forniscono alle partecipanti suggerimenti, consigli e accorgimenti utili per realizzare il make-up adeguato alle proprie esigenze. Ad ogni incontro le partecipanti ricevono in regalo un kit di bellezza che consentirà loro di continuare anche a casa quanto appreso.

Per maggiori informazioni o per partecipare ad un laboratorio di bellezza è possibile contattare l’Unità operativa di Oncologia medica dell’A.O. “G. Rummo” di Benevento, al numero 0824-57724 .

Per ulteriori informazioni su La forza e il sorriso – Look Good Feel Better Italia Onlus è possibile consultare il sito: www.laforzaeilsorriso.it e la pagina Facebook dedicata.