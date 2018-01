Mastella: Puntiamo a cambiare radicalmente volto della città Programma Integrato Città Sostenibile, incontro tra Comune e Regione

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha partecipato stamani, presso la sede della Regione Campania, all’incontro convocato dal vice presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola, per l’attivazione della Asse X POR FESR – PICS (Programma Integrato Città Sostenibile).

Nel corso dell’incontro l’assessore regionale ai Fondi Europei, Serena Angioli, ha espresso vivo apprezzamento per lo stato di avanzamento delle procedure organizzative messe in atto dal Comune di Benevento per far fronte alla delega delle funzioni di programmazione da parte della Regione Campania, prevista per il prossimo mese di febbraio.

Lo stanziamento per la città di Benevento ammonta a circa 18 milioni, somma a cui vanno aggiunte anche le economie del PIU Europa, che ammontano a circa 3 milioni e saranno utilizzate per lo più per il completamento delle opere non ancora ultimate.

“L’obiettivo che ci poniamo - ha spiegato il sindaco Mastella – è quello di mettere in campo interventi che cambino radicalmente il volto della città, potenziandone l’attrattività turistica, integrando le periferie al centro, superando le criticità sociali e valorizzando le contrade. Il tutto in un’ottica che ponga Benevento al centro di una strategia complessiva di sviluppo che tenga conto dell’enorme patrimonio storico e monumentale della città, oltre che della sua centralità rispetto ai progetti di valorizzazione della via Francigena, della via Appia, della via Sacra Langobardorum e dell’asse religioso con Pietrelcina e San Giovanni Rotondo”.