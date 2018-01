Olio sulla carreggiata, chiusa via dei Pentri Vigili urbani e ditta specializzata per la messa in sicurezza nei pressi della rotonda

Traffico parzialmente bloccato in via dei Pentri tra Ponte a Cavallo e la rotonda dei Pentri per l'abbondante presenza di olio sulla carreggiata. A far scattare l'allarme è stato un automobilista che si è trovato ad affrontare il tratto di strada reso viscido dalla sostanza oliosa probabilmente persa da qualche mezzo il cui conducente, evidentemente, non si è accorto di nulla. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno chiuso la strada da Ponte a cavallo al rione Ferrovia fino alla rotonda di “Padre Pio”. Per ripulire e mettere in sicurezza l'arteria è intervenuta una ditta specializzata. Che ha aspirato ed assorbito l'ilio.