Strade, nuovi fondi alle Province per manutenzione L'annuncio del sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro

Il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti On. Umberto Del Basso De Caro, quale delegato del Governo, ha partecipato alla VIII Commissione della Camera dei Deputati che ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la proposta di revisione della rete stradale nazionale. Lo schema di decreto riguarda la revisione della rete stradale di interesse nazionale relativa alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Umbria, sulla base dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 3 agosto 2017.

“ E’ previsto – afferma Del Basso De Caro - il trasferimento alla rete nazionale di circa 3.600 km di strade, di cui 228 Km ricadenti nella Regione Campania, e la contestuale declassificazione a rete regionale di circa 592 Km. Nel Decreto saranno previsti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione complessiva della rete stradale di competenza delle Provincie, con riferimento anche alle nuove arterie stradali, anche ai fini del trasferimento integrare delle risorse finanziarie necessarie per il puntuale e tempestivo esercizio delle funzioni ad esse assegnate in materia di viabilità”.