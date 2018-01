Auditorium Spina Verde, a giorni affidamento al Conservatorio Ritardi conseguenti alla mancata acquisizione del suolo da parte della precedente amministrazione

In riferimento alla questione dell’auditorium della Spina Verde, l’assessore al Patrimonio, Maria Carmela Serluca, ricorda che il ritardo nell’affidamento della suddetta struttura è conseguente alla mancata acquisizione dal Demanio, da parte della precedente amministrazione, del suolo su cui è stata realizzata la struttura nell’ambito del PIU Europa.

La suddetta irregolarità per volontà del sindaco Mastella è stata recentemente sanata dal Consiglio comunale e, proprio in virtù di tale atto deliberativo, è stato possibile procedere all’accatastamento della struttura. Condizione, quest’ultima, necessaria per la stipula dell’atto di affidamento dell’auditorium al Conservatorio statale di musica “Nicola Sala”, già programmata per la prossima settimana.

“Di conseguenza – spiega infine l’assessore Serluca - la struttura verrà finalmente messa a disposizione del Conservatorio, delle istituzioni scolastiche del rione Libertà e delle istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale della città. Nel frattempo, è stato anche dato mandato al Corpo di Polizia Municipale di perseguire chiunque si renda autore di atti di vandalismo o di occupazione dell’immobile”.