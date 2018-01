Scoperto allaccio abusivo ad un distributore di carburante E' accaduto a Benevento

Alcuni tecnici della Gesesa nell'ambito della campagna per il recupero morosità e ripristino della legalità, hanno rinvenuto un allaccio abusivo ad un distributore di benzina e relativo servizio autolavaggio. E' successo a Benevento città.

Nel corso di un sopralluogo programmato, i tecnici di Gesesa hanno pertanto denunciato e quindi rimosso l'impianto abusivo a servizio del gestore in questione.

Continua la campagna per la rilevazione e la rimozione delle situazioni di illegalità e gestione delle morosità, difatti i tecnici stanno effettuando le verifiche sul campo e dove necessario, procedono al ripristino della legalità rimuovendo gli eventuali allacci abusivi e denunciandone i fruitori. Un'operazione non facile in quanto non sempre si ottiene la collabirazione da parte dei cittadini. In Campania capitano con troppa frequenza situazioni analoghe con danni enormi alle varie società interessate.

Il comportamento illecito assunto da qualcuno, è dannoso per Gesesa, ma è soprattutto irrispettoso nei confronti di quegli utenti che onorano con puntualità le fatture. E la notizia del sequestro è stata accolta con soddisfazione proprio dai cittadini.

Un'attività di controllo che avverà in maniera costante fanno sapere dalla società su tutto il territorio. Viene rivolto pertanto un invito alla massima collaborazione e a segnalare eventuali abusi. Fenomeno molto diffuso in Campania sul quale vi è l'attenzione costante delle forze dellìordine. Non si contano i sequestri effettuati. E' la Puglia una delle regioni dove il fenomeno riusilta essere molto esteso. Nel foggiano in modo particolare è scesa in campo la Prefettura con l'istituzione di un tavolo tecnico, tra le amministrazione comunali coordinate dalla Capitaneria di Porto al fine di pianificate le attività di ispezione e verifica.

