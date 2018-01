Scuole e rischio sismico, vertice a Palazzo Mosti L’Ufficio tecnico acquisirà tutti i dati utili ad avviare le procedure di valutazione

Convocata dal sindaco Clemente Mastella, si è svolta stamani a Palazzo Mosti una riunione per la valutazione del rischio sismico nella città di Benevento, soprattutto in ordine alle scuole e agli edifici pubblici.

Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, e il dirigente del settore Opere Pubbliche, Maurizio Perlingieri, è stato dato mandato all’Ufficio tecnico del Comune di effettuare una ricognizione generale al fine di acquisire tutti i dati preliminari utili ad avviare le procedure di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Al tempo stesso, è stato deciso di avanzare una richiesta al Governo nazionale e alla Giunta regionale della Campania per avviare una valutazione istituzionale comune al fine di mettere in atto un piano straordinario di interventi che consenta di fronteggiare il rischio sismico, anche alla luce del fatto che circa il 70% degli istituti scolastici campani non risulterebbe essere attualmente a norma.

Redazione Bn