Campo rugby via Compagna affidato al IV Circolo Questa mattina la firma della convenzione al Comune

Il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, annuncia che questa mattina presso l’Ufficio Sport del Comune di Benevento, il dirigente Andrea Lanzalone e il presidente della A.S.D. Rugby IV Circolo Benevento, Lorenzo De Vanna, hanno sottoscritto la convenzione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale di rugby sito in via Francesco Compagna, al Rione Ferrovia.

“La sottoscrizione della convenzione – ha dichiarato il consigliere Lauro - è oltremodo importante sia in considerazione dell’alto livello di “socialità” svolto dal gioco del rugby, ed in particolare dal IV Circolo, sia perché la gara era andata due volte deserta. Grazie alla disponibilità del IV Circolo ad assumersi gli oneri della gestione, per la prima volta dopo undici anni, si chiude nel modo più conveniente per il Comune un altro degli affidamenti che l’Amministrazione sta procedendo a stipulare con le società sportive”.