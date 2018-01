Venerdì e sabato i congressi zonali della Cia di Benevento Confederazione italiana agricoltori

Si avvicina per la Cia la data della Settima Assemblea elettiva Provinciale in programma a Benevento, presso il Teatro De Simone, il prossimo 24 gennaio. Un appuntamento importante per tutto il Sannio che coinvolgerà i 10 mila iscritti che ogni giorno ricevono servizi dalla Confederazione italiana agricoltori presso le 10 sedi zonali ed i circa 50 recapiti presenti nei Comuni della Provincia di Benevento. In questi giorni in tutto il territorio sannita si stanno celebrando i congressi zonali. Domani mattina alle ore 10 presso la sede provinciale di Benevento della Cia è in programma l’assemblea che interesserà gli associati del capoluogo.

Alle 18 poi, presso l’aula consiliare del Comune di Torrecuso, si terrà il congresso zonale per le Valli Telesina e Vitulanese. Sabato pomeriggio alle 17,30 sarà la volta degli associati di Sant’Agata de’ Goti e dell’area Caudina con il congresso zonale in programma presso l’aula consiliare del Comune di Moiano. Il 18 gennaio alle 18 è in programma invece il congresso della zona di Paduli che sarà ospitato dal centro sociale del comune padulese. I congressi, che rappresentano un importante momento di ascolto e confronto, dovranno determinare i delegati che nella giornata del 24 gennaio si ritroveranno presso il Teatro De Simone di Benevento per celebrare l’assemblea elettiva provinciale.