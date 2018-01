Cena sociale "Amore per la disabilità" L'iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere di zona Cappuccini/Atlantici

Tanti volti sorridenti e rilassati per una serata di festa da vivere insieme. A Benevento, presso l'Auditorium del Sacro Cuore, ha riscontrato successo la Cena sociale “Amore per la disabilità", organizzata dal Comitato di Quartiere di zona Cappuccini/Atlantici a favore delle persone disabili della città.

Tante le associazioni di volontariato del territorio che hanno preso parte al momento solidale, nato in collaborazione con tanti partners, a partire dalla disponibilità dei Padri Cappuccini del Sacro Cuore, che hanno offerto la sala.

A condurre la serata Francesco Vitulano, accompagnato dalle musiche del gruppo musicale “Sing & Sound duo", con Michele Ionno ed Adelaide Varricchio, i quali hanno animato la serata con diversi giochi.

Il comitato, con il presidente Diego Ciullo, il vice presidente Marco Cefalo e l'intero staff dell'associazione, composto da Enzo Iscaro, Liana Ialeggio, Gustavo Nobile Mattei, Maddalena Palumbo, Clara Ucci, ha accolto con piacere il padrone di casa, padre Gianpiero Canelli, guardiano dei Frati Cappuccini, il Questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, mons. Franco Iampietro, vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento e Patrizia Maio, assessore comunale alle Politiche Sociali.

Preziosa la collaborazione dell’Associazione Provinciale Cuochi italiani, con gli chef Lorenzo Scinto, Felice Vernacchio ed Italo Pontillo, i quali hanno preparato un menù gustoso con le eccellenze enogastronomiche del Sannio.

Spazio anche ad una interazione dei bimbi con il mondo della cucina, grazie a piccole lezioni di show cooking.

Prossimo appuntamento il 22 gennaio, presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Dogana, alle 20.30, per una cena solidale con le persone in disagio economico