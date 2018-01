Domani interruzione idrica per urgenti lavori: ecco dove Riparazione di una condotta causerà la chiusura dell'acqua dalle 9 alle 11

La Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Salvatore Pennella di Benevento, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 11 di domani 16 gennaio 2018, nelle seguenti zone: - Via Pasquale Columbro, Via Salvatore Pennella, Via Lungosabato Don Emilio Matarazzo, Via Antonio rivellini, Via Ciriaco del Pozzo, Piazza Ernesto Gramazio, Piazzale Caduti in Cefalonia, Via Vincenzo Cardone e Via Mario Pascucci.

Inoltre collegandosi al sito www.gesesa.it e alla pagina Facebook, tutte le informazioni saranno disponibili in tempo reale.