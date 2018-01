Viabilità provinciale: tavolo di lavoro a Benevento Interventi post alluvione 2015

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha ricevuto il Sindaco ed il Vice Sindaco di Castelpagano, Michelino Zeoli e Giuseppe Bozzuto, che è anche Consigliere Provinciale.

Al centro del colloquio la realizzazione degli interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza di due Strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali del 2015.

All’incontro ha partecipato il responsabile del servizio viabilità 1 della Provincia, Salvatore Minicozzi ed il Responsabile del Servizio di gestione Economica Serafino De Bellis.

Nel corso del colloquio sono state esaminate le carte progettuali degli interventi, le procedure e gli adempimenti per giungere all’appalto dei lavori ed infine è stato stilato un cronoprogramma. I

l Presidente della Provincia, al termine della riunione, si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto ed ha ricordato come l’Ente stia svolgendo tutto intero il proprio dovere per la ricostruzione delle arterie danneggiate ovviamente in rapporto alle disponibilità finanziarie.

“Rispettiamo tutti i tempi di consegna, seguendo puntualmente le norme e le prescrizioni di legge in materia di appalti pubblici e spendendo bene i soldi che ci sono assegnati”- così il Presidente, che ha aggiunto: ”ho illustrato al Sindaco e al Vice Sindaco e Consigliere provinciale di Castelpagano l’impegno che stiamo anche per quanto concerne la viabilità a servizio del loro Comune, nonostante le ben note difficoltà operative. Non abbiamo lasciato e non lasceremo nulla di intentato per rendere adeguata ai bisogni la nostra rete stradale. Lo dobbiamo ai cittadini: questo è il nostro lavoro”, ha concluso Ricci .

Redazione Bn