Imprenditore dona telecamere, il sindaco lo riceve in Comune Fragnito regalerà al Comune un sistema di videosorveglianza per l’Auditorium della Spina Verde

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamani a Palazzo Mosti il presidente nazionale Operatori Servizi Integrati di Sicurezza e presidente della locale sezione Trasporti e Sicurezza di Confindustria, Bruno Fragnito.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Fantasia, e l’assessore al Patrimonio, Maria Carmela Serluca, il sindaco Mastella ha ringraziato l’imprenditore Fragnito che ha deciso di donare al Comune di Benevento un sistema di videosorveglianza per il controllo e monitoraggio dell’Auditorium della Spina Verde.

Tale impianto, una volta collegato alla sala di controllo del comando di Polizia Municipale, consentirà di intervenire in maniera rapida e tempestiva per contrastare i fenomeni di sciacallaggio e vandalismo in atto da qualche tempo presso la suddetta struttura.