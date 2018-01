AL via corso per Management del servizio idrico integrato Presentato il Corso di Perfezionamento Unisannio - Gesesa

L’Università degli Studi del Sannio e la GESESA – Gruppo Acea hanno prestato questa mattina il corso di perfezionamento in “Management del servizio idrico integrato”. Nella Sala Rossa di Palazzo San Domenico l’ateneo e il gestore del servizio idrico beneventano hanno rinsaldato il legame di collaborazione, sui temi della formazione, partito lo scorso anno con un project work multidisciplinare e rinsaldato con questo nuovo percorso sulla gestione dei processi di lavoro richiesti dal governo del servizio idrico integrato.

Alla presentazione sono intervenuti il rettore dell'Università del Sannio Filippo de Rossi; l'assessore comunale all'Istruzione e Rapporti con l'Università Rossella del Prete; il presidente GESESA SpA Luigi Abbate; l'amministratore delegato GESESA SpA Piero Ferrari; Nicola Fontana, docente di Costruzioni idrauliche all’Unisannio; e l'amministratore delegato ACEA SpA Stefano Antonio Donnarumma.

Il corso fornirà ai partecipanti una rappresentazione molto accurata del business system della gestione del servizio idrico integrato (attori, infrastrutture e competenze specialistiche, vincoli normativi e tecnologici, meccanismi di regolazione e controllo delle attività) con l’intento di migliorare le competenze manageriali già acquisite durante la formazione universitaria o attraverso l’esperienza lavorativa.

Le attività partiranno a marzo per concludersi a dicembre 2018. Dureranno 490 ore (40 Cfu), suddivise in 240 ore di lezione frontale e 250 ore di tirocinio e studio per la stesura dell’elaborato finale. Sei i moduli di studio: introduzione al business system della gestione del servizio idrico integrato; innovazione dei processi e delle tecnologie; organizzazione e gestione delle risorse umane; amministrazione e controllo; marketing e gestione dei rapporti commerciali; ambiente e sicurezza. Per ogni modulo sono previste lezioni di docenti e esperti, testimonianze di manager e operatori di GESESA o di altre aziende, visite aziendali. La partecipazione al corso è gratuita ma subordinata al pagamento di un contributo d’iscrizione di 1.000 euro che sarà restituito ai partecipanti al superamento della prova finale di valutazione. La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la valutazione del curriculum e successivo colloquio.

In conferenza, l'amministratore delegato ACEA Donnarumma ha annunciato, infine, che ai migliori due studenti del corso sarà data la possibilità di svolgere uno stage presso ACEA SpA. Tutte le informazioni saranno disponibili sui siti www.unisannio.it e www.gesesa.it .