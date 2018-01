Messa in sicurezza delle scuole, la Provincia pubblica lavori L'Ente ha risposto all'avviso pubblico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

La Provincia di Benevento ha risposto all'avviso pubblico per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Lo comunica il presidente Claudio Ricci, che ha firmato in queste ore, dopo quelli già adottati nei giorni scorsi, ulteriori delibere che riguardano i seguenti otto progetti definitivi: Adeguamento sismico, riqualificazione ed efficientamento energetico del Liceo Artistico Statale di Benevento. Importo euro 3.188.266,24. Adeguamento sismico, efficientamento energetico, miglioramento dell'accessibilità ed attrattività dell' Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe M.Polo" sede coordinata "M.Polo" di Benevento. Importo Euro 3.199.171,22.

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti scolastici a servizio dell’ Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio. Importo Euro 1.428.212,00.

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico Istituto Superiore Tecnico Economico “R.Livatino” di Circello (BN). Importo Euro 1.488.383,62.

Adeguamento sismico, efficientamento energetico, riqualificazione delle aree interne ed esterne, superamento barriere architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita sede Liceo Artistico in Via Cesine di Sopra. Importo Euro 2.170.000,00.

Restauro e messa in sicurezza Convitto Nazionale “P.Giannone” di Benevento. Importo Euro euro 2.800.383,59.

Adeguamento sismico e riqualificazione dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico “P.Giannone” di Benevento. Importo Euro 3.089.019,26.

Adeguamento sismico della Palestra, dei Laboratori e dell’Auditorium a servizio del Plesso Scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell’Istituto di Istruzione “Galilei-Vetrone” di Benevento. Importo Euro euro 1.405.066,85.

“Ci siamo candidati con progetti credibili e ad ampio raggio a rendere le strutture scolastiche sannite tra le più efficienti del Paese”: è quanto ha dichiarato Ricci, commentando i provvedimenti. Il Presidente ha quindi aggiunto: “Avevamo detto che non avremmo mancato il nuovo appuntamento con una nuova tranche di finanziamenti che lo Stato ha messo a disposizione dopo quelli dello scorso anno e che ci avevano visti protagonisti incassando oltre 21 milioni di Euro. Oggi presentiamo un nuovo pacchetto di interventi che riguardano tutto il territorio. Lo abbiamo fatto rispettando, come al solito, i tempi. Siamo certi che il nostro impegno e quello dei nostri tecnici sarà adeguatamente premiato in sede decisionale centrale”.